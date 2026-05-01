台美AI與半導體鏈結升溫 貿協率百名企業領袖、81家企業赴亞利桑那

貿協董事長黃志芳與亞利桑那商務廳（ACA）總裁 Sandra Watson合影。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」（Arizona AI and Semiconductor Global Forum）30日於鳳凰城首度舉辦，外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳率領臺灣企業代表團出席。此次代表團來自半導體、人工智慧解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域81家企業、逾150位企業領袖共襄盛舉，為論壇規模最大國際代表團，展現我在國際供應鏈中的關鍵地位。

論壇的主辦方亞利桑那商務廳（ACA）總裁 Sandra Watson 指出，自 2020 年以來，亞利桑那州已成功吸引超過1950億美元的外商直接投資（FDI），在半導體與電腦設備出口領域更是高居全美之冠。她強調，當地除半導體產業外，在人工智慧（AI）、資料中心、潔淨能源、航太國防及自動駕駛等領域亦具高度競爭力，州政府將持續透過政策誘因與人才培育，打造具吸引力的投資環境。

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黃志芳致詞表示，亞利桑那州已快速崛起為全球半導體創新與製造的重要戰略據點，而AI的加速發展，更仰賴穩固的半導體基礎建設與高度信任的產業合作關係。他指出，亞利桑那在政策前瞻性與人才培養上的優勢，使其成為全球AI生態系的重要節點，台灣企業此行不僅是尋求投資機會，更是深化雙邊產業鏈結。

而外貿協會配合政府政策，協助經濟部於鳳凰城設立「台灣貿易投資中心」，提供台灣企業一站式投資服務，協助廠商在地落腳與拓展市場，進一步強化台美供應鏈韌性。黃志芳強調，台美合作不僅止於設廠與投資，更應攜手打造具戰略意義的產業體系，共同形塑下一世代科技產業格局。

論壇首日晚宴上，在黃志芳見證下，亞利桑那商務廳與台灣AI大聯盟（TAIA）簽署「跨國AI創新與投資生態系戰略合作備忘錄（MOU）」，聚焦四大合作方向，包括推動跨國共同投資、鏈結亞利桑那頂尖大學資源以加速研發成果商業化（PoC）、培育具國際視野的創新人才，以及將亞利桑那作為台灣AI技術驗證與市場拓展的試點基地（Testbed），為雙方合作奠定更具體基礎。

除半導體與AI外，生醫產業也成為台灣企業赴美布局的新焦點。代表團此行特別參訪當地台灣AI生醫展示中心，展示台灣在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的發展成果。滙嘉集團董事長楊淑貞表示，該中心集結16家台灣企業，展現產業整體實力，也讓業界看見美國市場除高科技製造外，仍蘊藏多元且具潛力的商機，為台灣企業拓展國際版圖提供新方向。

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