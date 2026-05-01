日本出手後日圓又回落 分析師：可能二度干預

分析師表示，市場將關注日本政府是否會有進一步的貨幣干預措施。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率週四（30日）急升3％，隨後傳出日本當局已介入外匯市場，隨著日圓在週五（1日）早盤回落，分析師指出，市場將關注政府是否會有進一步的干預措施。

《彭博》報導，日本財務大臣片山皋月等官員發表了強硬言論，針對匯市進行口頭干預不久後，日圓兌美元匯率週四一度升至155.57，這是2月底以來新高。隨後有知情人士向日媒表示，政府和日本央行（BOJ，日銀）確實出面干預了市場，進行買入日圓、賣出美元的操作。多名交易員和策略分析師也指出，市場的劇烈波動表明，確實出現了政府干預。

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不過，今（1）日早盤日圓小幅回落，持續在157上下波動。

野村證券首席匯率策略師後藤祐二朗在報告中指出，雖然市場原先預期政府會在161到163的區間採取干預措施，但由於擔憂黃金週期間日圓會加速貶值，因此政府可能提前採取了行動。

後藤表示，以2024年的干預行動來看，政府連續2個交易日出手，因此政府今天是否會有進一步的干預措施，或是日圓是否會繼續升破155，都成了關注的焦點。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）的貨幣策略師奧斯本（Shaun Osborne）也提到，日銀在2022年和2024年的積極干預，確實讓匯率出現大幅調整，但只有一次的買盤是不夠的，需要多次出手才能達成效果。

ING外匯策略主管特納（Chris Turner）則表示，在評估各種干預措施時，最需要關注的是美國是否會加入日本的行動，一同支持日圓，如果美國也這麼做，將向投機者發出更強烈的訊號。由於能源價格居高不下，日本實際利率長期為負，再加上美元需求強勁，東京方面無法寄望美元兌日圓的匯率能持續走低，不過，美國財政部是否介入，才是真正的未知數。

根據里奇蒙聯邦準備銀行（Richmond Federal Reserve Bank）網站，自1995年以來，美國僅出手過3次，最後一次是在2011年東日本大震災後，美國出手干預了日圓。

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