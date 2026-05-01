買錯賠大！專家點名今年「這3類」車型最保值

專家表示，2026年最保值的車型是卡車、混合動力車和跑車。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否正考慮購買新車或二手車呢？隨著車價不斷上漲，不管新車或二手車成本也跟著攀升，購買1輛價格合理、耐用持久的車，是聰明的理財選擇，專家表示，2026年最保值的車型是卡車、混合動力車和跑車，至於貶值最快則是電動車和大型豪華車，他們貶值速度就像夏天的雪一樣迅速。

《Gobankingrates》報導，以下是你在置換舊車或購買新車之前需要考慮的5件事。

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可靠性和預期壽命

二手車買家都希望車輛能盡可能延長使用壽命和行駛里程。AutoInsurance.org汽車專家梅蘭妮·穆森表示，「如果你要買1輛行駛里程為10萬英里（約16.1萬公里）的二手車，那麼你花在1輛可能行駛到30萬英里（約48.3萬公里）的車上的錢，肯定比買１輛可能只行駛到15萬英里（約24.15萬公里）的車要多」。

難怪豐田、Lexus、Honda和Subaru的汽車保值率如此之高。它們在《消費者報告》的可靠性排名中名列前茅，並且年復一年地保持著優異的排名。

維修成本

是的，可靠性會影響未來的維修成本，但這並非唯一因素，德國汽車維修中心的技師蓋爾芬德解釋道，「擁有廣泛服務網絡、價格實惠的零件和簡單動力系統的汽車保值性最好，因為它們的維護成本遠低於零件稀少、專業技師稀少的複雜豪華汽車」。

電動車剩餘電池壽命

根據ISeeCars.com報導，電動汽車的貶值速度比燃油汽車快，5年內貶值 57.2% 。

因為它們的電池每年都會減少續航里程，而且更換電池的成本比一些新車還要高。電池壽命比大多數汽油動力汽車引擎的壽命短，根據《汽車與駕駛》雜誌報道，平均只有8到12年。

燃油經濟性

延續擁有成本這個主題，二手車買家往往更青睞混合動力車和燃油經濟性好的汽車。「在家用車等日常用車中，燃油經濟性好的汽車更能保值，」蓋爾芬德補充道。

愛好者的需求

並非所有車主都是為了日常通勤而購車。一些特殊用途的汽車之所以能保值，原因與燃油經濟性或維護成本完全無關。

「越野愛好者願意為像豐田 Tacoma 和 4Runner 這樣堅固耐用、性能可靠的車輛支付更高的價格，因為它們能夠承受惡劣的條件，並且還能繼續良好運行多年，」蓋爾芬德說。

另1名專家格蘭維爾指出，在超級跑車領域，手排變速箱的車型比配備PDK變速箱的同款車型二手價格高出15%到25%，因為庫存每年都在減少。

如果你是個汽車愛好者，打算購買一輛特殊車型，那麼在購買新車之前，請務必先了解影響二手車價格的具體因素。將來賣車的時候，你會感謝自己當初的明智之舉。

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