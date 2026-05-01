標普500再創歷史新高 克萊默：市場贏家都有這共通點

財經名嘴克萊默表示，市場上表現最佳的股票，無一不與資料中心有直接或間接的關聯。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數週四（30日）再度創下歷史新高，主要是因為許多股票從AI基礎設施的建設中獲益，《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，這種模式很明顯，市場上表現最佳的股票，無一不與資料中心有直接或間接的關聯。

克萊默表示，話題圍繞在資料中心、資料中心還有資料中心，大家可能會覺得已經說得夠多了，但這一季，資料中心真的變成了主流。克萊默直言，如今市場基本上已經分成資料中心相關股票，以及其餘所有股票。

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克萊默以Quanta Services為例，這家公司負責建造輸電線路和店往基礎設施，隨著各電力公司竭盡心力滿足不斷上升的電力需求，這些設施變得愈來愈重要。克萊默表示，資料中心就像「永遠需要不斷供電的『大嘴巴』，這位相關產業創造了遠超半導體領域的商機」。

伊頓（Eaton）和維諦（Vertiv）都因電源管理和冷卻方面的需求受惠，開利公司（Carrier Global）則因資料中心冷卻需求增加而有所好轉，本季可能會是一個複數年發展趨勢的開端。

隨著晶片產量增加，對測試服務的需求也隨之上升，克萊默指出，長期以來與智慧手機市場息息相關的晶片製造商高通（Qualcomm）正在與一家尚未公開名字的新客戶合作，進軍資料中心市場。

與此同時，Ciena、Arista Networks和思科（Cisco）這樣的網路設備供應商也受益良多，因為資料中心需要強大的連線能力，才能處理海量資料。

克萊默表示，獲利公司的範圍之廣表明，資料中心領域的繁榮已經不再是一種小型的科技領域發展，而是擴張至全面的產業，為投資人提供了大量機會。現在看到的是一幅由各個製造業領域組成的馬賽克景象，克萊默認為，現在看起來，資料中心對於經濟的各個領域而言，都是一筆巨大的財富。

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