美元走弱推動黃金上漲 短線價格承壓

週四（30日）金價上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美元走弱和油價從高點回落的推動，週四（30日）金價上漲，黃金期貨收漲1.5％，至4629.60美元；現貨價上漲1.7％，報每盎司4618.67美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，週四能源價格上漲的趨勢有所放緩，同時美元下跌，這些因素都有利於黃金市場。目前市場最關注的仍是對Fed利率決定的預期。

請繼續往下閱讀...

市場傳出日本出手干預以支持日圓，美元走一。這是日本近2年來首次正式干預匯率，美元走弱使得以美元計價的金屬對於其他貨幣持有者更容易購買。

4月初至今，現貨黃金價格已下跌超過1％，雖然黃金被視為對抗通膨和不確定性的有效手段，但利率上升通常會降低黃金的吸引力，進而使那些能產生利息的資產變得更具吸引力。

花旗分析師表示，由於中東地區的不確定性，短期內出售黃金的壓力可能會持續存在，但他們預計，黃金作為避風港資產的吸引力最終會重新恢復。花旗維持對黃金的價格預測不便，在未來3個月內，黃金預計將維持在4300美元，在6到12個月內，價格則預計維持在5000美元。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲近3％，至每盎司73.59美元；鈀金漲4.9％，報每盎司1529.45美元；鉑金則上漲5.3％，至每盎司1980.13美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法