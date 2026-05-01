Meta大裁員 札克伯格直言是資本支出的錯

Meta執行長札克伯格。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta日前傳出將在5月進行大裁員，執行長札克伯格週四（30日）在與員工的會談中表示，公司計劃裁員，是因為在AI領域的資本支出增加。

《路透》報導，札克伯格在會中表示，公司基本上有2個主要的成本中心，分別是運算基礎設施以及人力相關的支出。如果在某個領域投入更多資源以服務社會，那麼就代表公司用於其他領域的資本就會減少，因此確實有必要適度縮減公司規模。

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札克伯格補充，這次人員縮減與Meta圍繞新的「AI原生」架構對各團隊進行的重組，以及打造能夠自主執行工作任務的AI代理做出的努力沒有關係。

在宣佈以AI為導向的組織改革計劃，以及一項指在透過追蹤員工的滑鼠移動路徑、點擊和鍵盤輸入來訓練AI模型的新計劃後，該公司對於裁員問題保持沉默，這引發了Meta員工的強烈不滿，員工們在Meta內部論壇上公開批評札克伯格和其他公司高層所推行的變動。

札克伯格在會中指出，讓公司內部的每個人都使用AI工具，進而更高效率地完成工作，這並不是導致裁員的原因。並補充，會觀察這些情況的發展趨勢，公司很快會提供「更多詳情」。

週四召開的會議是自3月傳出裁員計劃後，札克伯格首次就相關事宜直接與員工溝通。Meta計劃在5月20日於全球裁減約10％的員工，相當於近8000人，並打算在下半年進行更多的裁員。

札克伯格和其他高層已經確認了5月的裁員計劃，但拒絕透露除此之外的任何詳細安排。札克伯格表示，確實希望能告訴大家，自己對未來3年的發展有完整的計劃，知道所有事情會如何發展，但事實並非如此，大概沒有人能做到。

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