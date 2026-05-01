日本干預重出江湖 !「三重下跌」後大逆轉 日圓破160開啟暴力反彈

外媒指出，在日本干預市場後，日圓擺脫近2年來的低點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊協議停滯引發原油暴漲，東京市場週四（30日）遭日圓、日股、債券「三重下跌」突襲，日圓兌美元匯率實質性跌破160，創19個月以來新低。不過，盤中隨即出現暴力反彈，日圓在持續拉升下，一度大漲近3%。據日媒報導，這是自2024年以來，日本政府首次官方干預外匯市場，以提振日圓所致。

據報導，一位政府官員向《日經新聞》證實了此次干預。在日本官員密集釋放強烈訊號後大幅反彈，兌美元一度觸及156價位，創近2個月新高。

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《路透》也報導，2名知情人士透露，日圓兌美元匯率跌至2024年7月以來的最低水準後，日本官員出手買入日圓。此前日本財務大臣片山皋月曾表示，採取「果斷」行動的時機即將到來。

澳洲聯邦銀行高級貨幣分析師克利夫頓在一份報告指出，如果日圓的基本面沒有發生變化，過去的干預措施對日圓的影響只是暫時的。日圓持續貶值，可能會引發多輪干預，進而導致日圓匯率出現更大的雙向波動。

三菱日聯銀行分析師小池櫻表示，如果市場開始預期日本央行將在6月份的下次會議上加息，那麼日圓買盤可能會加速，再加上日本央行的「鷹派立場」，將會進一步推高日圓匯率。

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