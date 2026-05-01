擁1400萬想多賺一點！阿伯退休3年後翻開存摺 被數字驚呆了

擁1400萬想多賺一點！阿伯退休3年後翻開存摺，存款竟少了5000萬日圓，被眼前數字驚呆了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕64歲前大型IT高管高橋浩二（化名），退休時擁有逾7000萬日圓（約新台幣1400萬）的積蓄，由於銀行利率接近零，因此，在退休1年後，當前下屬介紹下認識了1名自稱是商人的女子，而該女子推薦他投資的私人基金保證年報酬率高達12%，於是他瞞著家人開始投資，直到2年後，當妻子要求查看存摺時，他才第1次發現，約5000日圓（約新台幣1000萬）的退休金不見了，雖然被該數字嚇呆了，但他至今仍不願相信自己被騙了。

日媒報導，高橋浩二曾在東京1家大型IT公司擔任多個管理職位，60歲退休。他的退休金為4400萬日圓（約新台幣880萬），加上工作期間的積蓄，退休金總額超過7000萬日圓，他和妻子的公共退休金每月也超過2​​0萬日圓（約新台幣4萬），在外人看來，他們的退休生活似乎無可挑剔。

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高橋說，在他職業生涯中，他管理過1個擁有1000名員工的組織。他對自己的識人能力充滿信心，並且一直密切關注經濟趨勢，所以我從未想過自己會被欺騙。

高橋平靜地回憶起那段時光.轉捩點發生在他退休大約1年後，1位前下屬邀請他到港區1家會員制豪華會所，在那裡他認識了1位40多歲自稱是商人的女性。

「她被形容為舉止優雅，與政商界有影響力的人物關係密切。她談吐睿智，了解我職業生涯中參與的項目所面臨的種種困難。感覺我終於遇到了1個可以與我平等交流，甚至超越我的人」。

她跟我談的是1個專注於東南亞房地產開發的「私人基金」，這是一個不對外開放的特殊投資項目，每單位投資額從1000萬日圓（約新台幣200萬）起，並保證年報酬率12%。

高橋說，由於銀行利率接近零，12%的利率很有吸引力。但更重要的是，我被「只有被選中的人才能參與」這句話深深吸引。她讚揚了我職業生涯中所取得的成就，並認為我應該利用這些資源為社會做出更多貢獻。

高橋最初轉入了1000萬日圓，幾個月後，他透過智慧型手機螢幕上的「投資網站」看到了收益。看到這些數字後，高橋又追加了1000萬日圓。他還增加了與她共進晚餐的次數，加上他對她的“個人支持”，他的投資成指數級增長。

我開始投資兩年後，發現情況不對勁。我無法再登入網站，也和她失去了聯繫。

我一直瞞著家人，直到妻子要求查看我的退休儲蓄存摺時，我才第1次發現大約5000萬日圓（約新台幣1000萬）的退休金不見了，即便如此，我仍然不願相信她一直在騙我。

由於高橋的魯莽行為，他和妻子目前關係冷戰。儘管如此，高橋先生仍然堅持說：那是１次投資失敗，不是詐騙，我相信她是少數幾個真正接納我的人之一。

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