美伊戰爭恐導致中東供應長期中斷 油價觸及4年高點後回落

週四（30日）國際油價一度觸及每桶126美元，隨後回落。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕自2月底中東衝突爆發以來，石油市場一直處於高波動，由於人們擔心美伊戰爭可能導致中東供應長期中斷，對全球經濟造成更深遠的傷害，週四（30日）國際油價一度觸及每桶126美元，來到4年高點，隨後回落。

《路透》報導，紐約西德州中級原油跌1.81美元，或1.69％，收每桶105.07美元，盤中一度觸及110.93美元；布蘭特原油盤中一度衝上每桶126.41美元，為2022年3月9日以來最高，終場下跌4.02美元，或3.41％，收每桶114.01美元。

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這兩項指標已連續第4個月呈上升趨勢，反映出人們的擔憂，認為伊朗危機可能會在未來幾個月內影響全球石油供應。

當天油價從高點回落時，並沒有明顯導致下跌的契機。PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，這一下跌似乎與某個具體事件無關，而是反映自伊朗戰爭爆發以來市場波動性加劇。

LSEG數據顯示，當日稍早執行了兩筆針對6月交割的布蘭特原油的巨量賣單。其他分析師則提到，合約到期前，價格可能會出現波動，只是這些波動幅度龐大，單日的波動幅度都相當於平時幾個月會看見的波動幅度，情況一片混亂，很難對此進行分析。

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