砸光退休金「供愛孫讀私校」！兒子1句話 70歲嬤心酸下場曝光

70歲嬤砸光退休金「援助金孫讀書」，因兒子拒絕母親搬來同住，讓她超崩潰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕70歲嬤幸子（化名）拿退休金金援孫子念私立國中，然而在孫子考大學前夕，幸子已將退休金花光了，於是要求兒子和也（化名）每月要給他5萬日圓（約新台幣1萬）生活費，且要搬去與他們同住，然而考量到妻子的健康和維持家庭生活，他拒絕了母親的要求，讓幸子徹底崩潰，並大喊：『把錢還給我！』、『你真是個沒良心的兒子！』。

日媒報導，在東京1家IT公司工作的43歲加藤和也（化名）他和妻子以及18歲的長子圭介（化名）住在一起，然而幾年前圭介表達了想就讀私立國中的願望。

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當時，和也家年收入約800萬日圓（約新台幣160萬），考慮到東京的房貸和生活開支，持續支付私立初中的學費是一筆不小的負擔。就在這時，和也的母親幸子主動提出資助孫子全部的入學費用和學費。

和也指出，我父親去世後，母親每月領取約14萬日圓（約新台幣2.8萬）的養老金，她說這足夠支付生活開支，沒有問題。母親說：『圭介的教育是我的快樂。我不會干涉他的教育方式。你們可以隨意支配。』我們相信了她，決定接受每年近150萬日圓（約新台幣30萬）的補助。

然而，隨著每次轉賬，幸子的態度都改變了，她開始干涉我們的家務，並以我們提供資金為由進行干預。

起初，她只是對孩子的成績提一些意見，她會看看孩子的成績單，然後說，『你英語需要再努力一點。』但漸漸地，她打電話的次數越來越頻繁，還開始給我下指示，比如，『我付了錢，所以你一定要讓她按照我說的去做。』

隨著圭介年紀漸長，母親每個週末都會定期去和也家，一連幾個小時訓斥和也的妻子，批評她的家務和育兒方式。

即使我妻子試圖反駁，他也不聽，反而說：你認為誰應該為這個孩子能上學負責？妻子逐漸開始抱怨精神痛苦。

於是和也對母親說：「我不再需要錢了，你別再來我們家了。」但母親卻勃然大怒，說：「如果我們現在不幫圭介了，他要是輟學了怎麼辦？你要辜負父母的恩情嗎？」兩人根本無法好好溝通。

直到去年冬天，就在圭介參加大學入學考試前夕，情況突然改變了，母親聯絡我說她沒錢了。母親打電話給我說：『我的積蓄都沒了。』她說：『現在你們兩個每月要拿出5萬日圓（約新台幣１萬）來補貼我的生活費，然後開始準備一起生活。』然而和也優先考慮妻子的健康和維持家庭生活，拒絕了母親的要求。

母親崩潰對我大喊：『把錢還給我！』、『你真是個沒良心的兒子！』但我感覺自己再也忍受不了了，和也決定最好暫時和她保持距離，現在我已經和她斷絕了所有聯繫。

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