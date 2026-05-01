不會崩潰！川普稱伊朗石油快撐爆了 專家打臉給出詳細數據

不會崩潰！川普稱伊朗石油快撐爆了，專家打臉並指出，至少可再撐26天。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普聲稱，他的封鎖將導致伊朗石油工業在本週「崩潰」，然而，專家表示，伊朗擁有足夠的石油儲備，保守估計，伊朗至少還有26天的時間，儲油槽才會裝滿，若另31艘與伊朗有關的船隻於5月底前返回中東，這將使伊朗能夠維持長達76天，換言之，川普要讓伊朗政權感受到經濟壓力，可能還需要一段時間。

CNBC報導，川普週三表示，他將繼續維持美國對伊朗的封鎖，直到伊朗同意達成核協議。同時，德黑蘭方面拒絕重新開放荷姆茲海峽，除非美國撤回海軍。

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目前還不清楚哪一方會先讓步。

川普週日表示，由於封鎖導致原油被困，伊朗的石油基礎設施隨時可能爆炸。

川普告訴福斯新聞：“會發生某種事，它會突然爆炸。他們說只剩三天時間了。一旦爆炸，就再也無法恢復原狀了。”

不過，專家表示，伊朗的儲油槽仍有數週的儲存空間，可以儲存無法出口的石油。他們認為，這應該能讓德黑蘭有時間有序地逐步關閉油田，避免造成永久性損害。

Rapidan Energy地緣政治風險服務主管表示費雷拉，“他們（伊朗）為封鎖做好了準備。他們深思熟慮過。他們看到了委內瑞拉發生的事情。”

「他們準備堅守數月，」費雷拉說。

費雷拉表示，伊朗至少還有26天的時間，儲油槽才會裝滿，屆時減產將不可避免。他指出，這項估算是基於2600萬桶的陸上儲油量和該地區18艘受制裁的空置油輪上的2100萬桶浮式儲油量。

但費雷拉提醒說，這只是1個保守估計，他表示，伊朗的最大儲存能力表明，它還有空間儲存3900萬桶原油，這意味著它還能在26天的基礎上再儲備22天。

費雷拉表示，另有31艘與伊朗有關的船隻將於5月底前返回中東，可提供額外5000萬桶的原油儲存空間。他說，這將使伊朗能夠維持長達76天，也就是兩個多月的時間。

費雷拉表示，這些估算假設伊朗正以每天180萬桶的速度持續補充其石油儲備。他指出，實際上，德黑蘭很可能會開始逐步減產，這將進一步延長其石油儲備的利用時間。這位分析師也表示，這些估算還假設伊朗的石油出口完全無法繞過封鎖。

費雷拉說：“封鎖可能非常有效。關鍵在於如何把握時機，讓伊朗遭受難以承受的痛苦。”

他說，要對德黑蘭施加那種壓力，需要數週甚至數月的時間。 「這個過程可能比川普預想的結果所需時間更長」。

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