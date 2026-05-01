華爾街喊2027年大型科技公司資本支出將超過1兆美元，輝達、超微等10家是最大受益者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮來襲，華爾街分析師估計，在超大規模資料中心營運商週三公佈更大規模的支出計畫之後，到2027年，人工智慧總資本支出可能會超過1兆美元（約新台幣31.64兆），而輝達、美光、超微、英特爾等10家公司將成為最大受益者。

CNBC報導，在財報電話會議後，Evercore和美國銀行都預測2027年資本支出將超過1兆美元，而2026年的預測值將上升至8000億至9000 億美元（約新台幣25.31兆至28.4兆）之間。

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傑富瑞分析師在週四發給投資者的1份報告中表示，由於需求超過供應，價格上漲，資本支出持續飆升。

科技公司執行長們對他們的人工智慧投資充滿信心，最新的收益報告也顯示，獲利能力正在提升，例如雲端收入的成長，但這種加大投入的做法仍然引起了投資者的懷疑。

亞馬遜執行長賈西表示，公司“對我們正在進行的長期資本支出投資充滿信心”，預計今年將投入2000億美元（約新台幣6.31兆）用於建設。

Alphabet第1季雲端業務營收年增63%，推動其股價上漲約10%。財務長阿什肯納齊週三表示，公司正在增加資本支出計畫以滿足「強勁的需求」。

人工智慧建設的總成本令人咋舌，但分析師表示，隨著估值和市值飆升，他們看到了投資轉化為收入的正面影響。

傑富瑞分析師表示：「資本支出持續攀升，但投資回報率（ROI）顯而易見，積壓訂單高達約2兆美元（約新台幣63.12兆），雲端運算業務也加速成長。儘管在人工智慧領域投入巨資，超大規模雲端服務商的利潤率依然保持良好，這凸顯了其在營運支出（opex）方面的結構性控制。」

Alphabet 對獲利能力的信心尤其高，而積壓訂單的成長支撐了其計算庫存和擴張。

BMO資本市場分析師皮茨週四撰文指出，「積壓訂單支撐了資本支出超級週期」。 Google的積壓訂單季增約1倍，年增長率高達400%，達到4620億美元（約新台幣14.58兆）。

「積壓訂單的大部分是Google雲端平台的核心合約，Google預計將在未來 24 個月內確認其中略超過 50% 的收入，」他補充道。

資本支出持續成長對晶片製造商和設備供應商來說是個好消息。他們是超大規模資料中心營運商的客戶，分析師們週四注意到了這一點。 CPU 製造商英特爾公佈了第1季財報，尤其重要的是，人工智慧的建構需要的不僅僅是圖形處理單元（GPU）。

據 Evercore 分析師稱，“對各種定制專用集成電路程序（TPU、Trainium、Maia 和 MTIA）的需求強勁且不斷增長”，他們還稱讚“對智能體人工智慧的密切關注，我們認為這將在未來幾年推動CPU的復興。

RBC Capital Markets維持對輝達、美光科技、Marvell、Astera Labs、Arm 以及Lattice Semiconductor正面評等。。

加拿大皇家銀行表示，強勁的資本支出趨勢也應該會利好博通、AMD、SNDK和英特爾這幾家被評為行業平均水平的公司。人工智慧需求正在推動晶圓製造業實現兩位數增長。

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