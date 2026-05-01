美股收盤》企業財報強勁！道瓊飆近800點 台積電ADR走高

週四美股上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕受企業財報樂觀提振，及投資人消除對美伊局勢升級的擔憂影響，週四美國股市上漲，道瓊工業指數上漲790.33點、1.62%，標普500指數上漲1.02%，首次收在7200點上方，以科技股為主的那斯達克指數上漲0.89%並創下新高，費城半導體指數勁揚2.26%，台積電ADR上漲0.57%，收在396.06美元。

綜合外媒報導，被視為全球經濟風向的工業巨頭開拓重工（Caterpillar）週四公布的季度業績優於預期，股價上漲近10%，道瓊斯指數也隨之走高。Alphabet公布的第一季營收也超出預期，同時該公司也將2026年的資本支出預期範圍上調至最高1900億美元，股價上漲近10%，為那指表現最佳股票之一，提振整體市場。

請繼續往下閱讀...

不過，Meta受最新資本支出計畫拖累，同時用戶成長令人失望，股價大跌8.6%。微軟也面臨類似的擔憂，該公司表示由於記憶體成本高漲，支出將達到1900億美元，股價下跌3.9%。

儘管部分科技股承壓，仍帶動大盤走強。標普500指數4月上漲10.4%，創下自2020年11月來最佳單月表現。那斯達克指數上漲15.3%，為自2020年4月以來最佳單月表現。道瓊指數4月收漲7.1%，創下自2024年11月以來最佳單月表現。

道瓊工業指數上漲790.33點或1.62%，收49652.14點。

標普500指數上漲73.06點或1.02%，收7209.01點。

那斯達克指數上漲219.07點或0.89%，收24892.31點。

費城半導體指數上漲232.40點或2.26%，收10503.70點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法