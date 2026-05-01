4月史上最大單月漲點 投信：籌碼凌亂 留意追高風險

台股創史上最強單月漲點紀錄，但投信示警，大盤短線震盪加劇（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股衝衝衝！根據統計，4月加權指數從3月1722.99點（3月最後交易日收盤）收至3萬8926.63點，月漲7203.64點及月漲幅為22.7%，創下台股史上最強單月漲點紀錄；不過，投信機構示警，在籌碼漸趨凌亂下，逢高獲利了結賣壓漸增，預期短線震盪將加大，因此，需留意追高風險，再逢低布局。

檢視今年以來截至4月底，全球股市漲幅排名前四名，依序是「委內瑞拉」的上漲185.43%、「南韓」上漲58.77%、「費城半導體」上漲45.01%以及「台灣加權」漲幅達36.45%；回顧過去，台股表現雖然高高低低、有起有落，但漲幅較少衝到「全球前十大」之林，今年表現顯然非常亮眼。

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其中，投信法人指出，台股加權指數從三月底的3萬1722點，飆漲至近日歷史高點4萬0194點，不到一個月，大漲超過8400點；其中，融資餘額從2025年4月底2097億元，快速攀升到4500億元以上。

其次，2026年4月底的最新數據，受AI人工智慧熱潮加速，以及「護國神山」台積電股價噴發影響，台股市值已躍升為全球第6大；也就是說，台股市值繼超越英國後，再度超越加拿大，總市值達到約4.47兆美元。

統計顯示，全球市值前6大股市，目前依序為美國、中國、日本、印度、法國及台灣。

對此，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，未來盤面可關注以下三點變數：第一、美伊戰事的後續發展與荷姆茲海峽何時可正常通行，此將直接影響國際油價表現；第二、台股的整體趨勢已從過去的「題材炒作」轉向「獲利兌現」，留意重量級企業財報獲利及展望是否如預期？第三、美國4大CSP廠商等對AI產業後續展望是否依然樂觀，此將影響法人對AI供應鏈2026~2027年獲利預估的調整。

魏永祥指出，展望台股後市，在籌碼漸趨凌亂下，逢高獲利了結賣壓漸增，短線震盪將加大。需留意追高風險，漲多之利基股，宜待籌備進一步沈澱，再逢低布局。

就產業基本面分析，台新投信表示，台積電第一季法說會釋出比市場預期更佳的樂觀展望，AI相關需求強勁，管理層計畫在台南、亞利桑那及日本廠區擴建3奈米產能，並持續將5奈米產線轉向3奈米，2026年資本支出落在520~560億美元區間上緣，年增率超過30%，且未來三年（2026~2028年）的資本支出總額將顯著高於過去三年的1,010億美元。

另一方面，CSP廠商積極開發AI ASIC伺服器，2026~2028年持續放量，台系供應鏈可望大幅受惠，皆為台股科技股注入強心針。因此，台股若大幅修正是布局良機，仍應站在買方。

操作上，魏永祥建議，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。看好成長趨勢向上的產業，包括四大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB、CCL、銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

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