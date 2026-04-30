滿足2031年用水需求 水利署：目標每日增120萬噸水、漏水率降至10％

經濟部次長賴建信。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統府今召開「國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議」，經濟部次長賴建信就「跨部會流域系統性治理-水及流域永續發展行動計畫」進行報告。賴建信指出，經濟部要確保穩定供水給民生、產業、農業，並提升用水效率，目標是2031年能增加每日供水量120萬噸，漏水率從12%下降至10%以下。

賴建信指出，全球氣候變遷帶來旱澇極端事件加劇，暴雨程度增強，乾旱影響時間也變長，過去台灣出現百年大旱，未來出現嚴峻乾旱並非不可能。COP 30共識「系統性整合」至關重要，也因此行政院成立「水及流域永續推動小組」，由部門治理層級上升至國家治理層級，確保整治行動具一致性，以發揮系統性的綜合效果，並以循證治理的角度透過科學分析的基礎進行策略性擬定。

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水及流域永續小組由副院長鄭麗君擔任召集人跨部會整合，由農業部主責水土林保育、經濟部負責治水與供水、環境部管理河川水環境、內政部主責國土調適。賴建信續說，經濟部小組目標為「新治水、新供水、降漏水」，希望有水時無災害，有永續用水能滿足國人日常所需，並達成水環境生態平衡。

賴建信指出，經濟部要確保穩定供水給民生、產業、農業，並提升用水效率，目標是2031年能增加每日供水量120萬噸，調度備援能力能增加每日323萬噸水，漏水率從12%下降至10%。

針對「水及流域永續發展行動計畫」（2026年至2031年），國發會已針對六大區域生活圈依流域分別研擬發展計畫。賴建信指出，土石流防治、河川治理、水體水質改善仍有許多工作必須要做，因此治理工作重點會透過彙整地理圖資進行圖層情境套疊以找到解方，例如過去濁水溪防塵工作就曾展現成效。

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