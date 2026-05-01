鉅亨買基金：美國利率前景分歧加劇 短線鷹派成主流

美國聯準會（Fed）於4月會議決議維持利率不變。（彭博社）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管美國聯準會（Fed）於4月會議決議維持利率不變，但市場對於今年利率走勢的判讀卻更加霧裡看花。對此，「鉅亨買基金」認為，雖然短線政策偏向鷹派的可能性較高，但隨著AI帶動的效率提升逐步反映於成本端，聯準會仍保有至少一碼降息空間。從能源自主性及AI領先優勢的考量，建議資產配置，仍以美國為布局核心。

根據外電報導，除了通膨風險讓聯準會政策難以快速轉向，決策官員對未來政策鋪陳也出現明顯分歧。

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對此，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，本次會議表面上維持利率不變，但投票結果卻透露罕見訊號：8位委員支持維持利率並保留彈性，1位主張立即降息，另有3位雖同意不變但反對偏寬鬆措辭，形成近34年來少見的「三方分裂」。

張榮仁指出，這不僅代表對降息時點看法分歧，更顯示聯準會內部對「是否應提前釋出寬鬆訊號」缺乏共識。

這樣的分裂格局，將使即將接任的聯準會主席華許，在政策初期更可能採取偏鷹立場，以強化市場對央行獨立性的信任。張榮仁進一步指出，當政策共識不足時，新任主席通常不會選擇冒進，而是先建立可信度。因此，即便市場期待降息，短期內政策語調仍可能維持保守，避免過早釋放寬鬆訊號引發市場誤判。

不過，張榮仁認為，若僅從短期鷹派角度解讀政策仍不完整，關鍵在於如何同時理解「短期通膨壓力」與「中長期降通膨趨勢」。短期來看，能源價格、中東局勢及供應鏈變動，仍可能推升通膨；但中長期而言，AI所帶動的自動化與生產效率提升，正逐步改變成本結構，形成抑制通膨的重要力量。

他進一步指出，在企業加速導入AI的趨勢下，生產力提升速度可能超出市場預期，進而壓低單位成本並減緩服務價格上行壓力。這也意味著，聯準會未來仍保有政策調整空間，今年至少仍有降息一碼的可能性。

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