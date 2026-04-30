Meta攜手產官學推動AI行銷 助攻中小企業數位轉型

「AI行銷即戰力：中小企業成長實戰論壇」，結合產官學三方，共同推升全台中小企業AI成長動能。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生成式AI加速改變產業結構之際，科技巨頭Meta攜手經濟部中小及新創企業署與台灣人工智慧學校，舉辦「AI行銷即戰力：中小企業成長實戰論壇」，吸引全台逾250名企業代表參與。此次活動聚焦AI在行銷領域的實務應用，並透過三大工具協助中小微型企業從策略、創意到投放全面升級，搶進數位轉型浪潮。

Meta 旗下三大 AI 行銷工具，對應企業行銷流程的三大關鍵階段。包含：戰略決策、創意產出，到廣告投放的高效自動化流程。首先，在策略端，「Meta AI商家助理」可生成獨家數據洞察報告，獲取客製化診斷品牌戰略的「機會分數」、協助企業診斷品牌現況並提出優化建議，甚至能即時排解帳號異常，提升營運效率。

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其次，在創意端，「生成式AI廣告工具」能快速產出多版本文案、調整素材比例，甚至將靜態圖片轉為動態影片，大幅縮短製作時間並提升測試效率。

最後，在投放端，「高效速成+」自動化系統則透過AI即時學習，協助品牌鎖定精準受眾、優化素材表現，放大整體行銷效益。

除了平台工具外，論壇亦串聯六家在地AI應用夥伴，打造完整社群行銷生態系。在數據與投放在廣告投放與數據決策方面，台北數位集團展示Mentor AI投放平台，透過簡化操作流程，協助中小企業以更高效率進行精準投放；91APP提出「AI 智鏈未來」概念，結合無感支付技術，在優化消費體驗的同時，進一步強化營收動能；adGeek則分享由人工決策邁向AI自動化的實務經驗，重新形塑廣告投放策略。

在行銷工具與創意層面，adHub推出AI Studio隨選工具箱，提供中小企業更具彈性與即時性的AI行銷支援；cacaFly聚焦AI創意生成技術，協助品牌加速廣告素材製作流程；IQT 網際智慧則展示AI雙平台解決方案，以低成本、高效率的影音生成能力，兼顧內容多元化與廣告合規需求。

此次論壇透過產官學跨界合作，從工具導入到實務應用，強化中小微型企業的AI行銷能力，在快速變動的市場環境中掌握成長契機。

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