MUJI「在地開發」策略獲好評！新款護唇膏直擊台灣人乾唇痛點

MUJI強調「在地開發」，從氣候條件與消費者使用情境出發，細緻優化台灣企劃護唇膏的產品設計。（截自MUJI日本、台灣官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在台灣，護唇膏不只是冬天必備，長時間待在冷氣房、氣候悶熱又乾燥的環境，讓「嘴唇乾巴巴」成為不少人的全年困擾。隨著需求轉變，護唇產品也不再僅止於單純滋潤，而是逐步朝向更符合在地使用習慣的設計發展。

無印良品（MUJI）近期推出「台灣企劃」護唇膏系列（定價250元），從氣味、質地到使用方式進行在地化優化，打造更貼近台灣生活節奏的日常護唇選擇。

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此次MUJI特別強調「在地開發」，從氣候條件與消費者使用情境出發，細緻調整產品設計，整體聚焦於「提升使用舒適度」，例如：降低油脂氣味、優化塗抹時的滑順度，並減少黏膩感，回應台灣消費者對清爽質地的偏好。

護唇膏添加維生素E與乳木果油，提供基礎鎖水與滋潤效果，協助改善乾燥與粗糙問題，同時採用無色素、無酒精與無苯甲酸酯類防腐劑設計，維持品牌一貫的溫和取向。透過高密著性與高封閉性的油劑，讓水分能長時間停留於唇部，但整體仍維持「清爽型鎖水」的質地，而非厚重修護。

從3月在台上市以來的回饋來看，消費者普遍認為質地清透、不厚重，塗抹時能自然融化於雙唇，適合日常隨時補搽，也更容易作為唇膏打底。4款選擇除了基本的無香料、葡萄柚與蜂蜜外，「含羞草」款意外成為社群討論焦點，柔和香氣被形容為有「春天感」。

此外，MUJI亦另有唇部精華（定價290元）產品，主打日間保養與夜間修護的分工概念，進一步延伸護唇流程，提供更完整的日常管理。

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