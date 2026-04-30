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榮剛首季接單動能轉強 下半年出貨動能增強

2026/04/30 20:40

榮剛集團第一季EPS 0.5元（資料照）榮剛集團第一季EPS 0.5元（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）30日召開董事會通過2026年首季財務報表。第一季合併營業收入為新台幣28.77億元，營業利益3.21億元、稅後淨利2.87億元，EPS0.5元，第一季營業收入及毛利均較上一季提升，營業利益更較上季成長53.45%，營運表現呈現回升。

榮剛表示，第一季整體接單動能與產業需求均呈現正向發展，航太產業持續熱絡，隨著波音近期積極改善品質管理、供應鏈協調及結束罷工，生產節奏逐步回復正軌，預計2026年波音淨接單與交機量將優於去年水準，帶動供應鏈需求延續成長動能，榮剛首季接單表現也相當亮眼。

能源市場需求也維持強勁，隨AI資料中心帶動用電需求成長，新建電廠推動特殊鋼材料需求提升，而且在非紅供應鏈趨勢下，目前訂單有回流現象。軍工領域方面，受地緣政治情勢及各國強化國防自主政策推動，第一季接單呈現明顯成長，公司對後續發展維持樂觀看法。至於工具機與機械相關產業，年初已出現初步回溫跡象，隨未來潛在戰後重建需求帶動及全球經濟景氣改善，仍看好長期發展空間。

榮剛擴廠進度方面，各項建廠與設備試車進度持續推進，而且當前航太、軍工及能源等主要應用領域需求熱絡，產能開出後具備相對穩定之訂單基礎，可轉化為營收，隨關鍵製程稼動率逐步提升，未來營收與獲利表現可望逐步增溫。

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