日圓失守160後急漲近3％ 央行穩匯新台幣收31.648元

央行穩匯，新台幣收31.648元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會一如市場預期宣布利率維持不變，但內部分歧加劇，加上美伊談判陷入僵局，國際油價持續走升下，美元指數走強，亞幣應聲走貶，新台幣兌美元匯率午後一度貶破31.7元，重貶逾1.4角，惟尾盤央行出手穩匯，最後收在31.648元，貶9.1分，總成交量放大至28.835億美元。

Fed一如市場繼續按兵不動，不過有4名官員投下反對票，為1992年以來最嚴重分歧，其中，3人反對在聲明中納入偏向寬鬆的措辭，加上現任主席鮑爾打破慣例，宣布將留任理事，市場認為此將對川普提名的準主席華許形成實質制衡，未來Fed內部「鷹鴿對決」恐進一步升溫，也使市場預期降息步調將更加保守，進一步支撐美元表現。

請繼續往下閱讀...

在美元走強與高油價雙重夾擊下，亞幣同步跳水，其中日圓兌美元匯率一度貶破160大關。

新台幣今早開盤即反映國際匯市走勢，開盤不久便失守31.5元關卡，午後在外資熱錢持續匯出下，最低下探至31.703元，跌破近日31.3元至31.7元盤整區間。不過，央行尾盤積極進場穩匯，最終將匯價拉回區間內作收。

統計顯示，本週新台幣累計貶值1.32角、貶幅0.42%，週線終止連3紅；但整體4月仍升值3.32角、升幅1.05%，月線翻紅，且幾乎收復3月受中東戰火升溫拖累的貶幅。

值得注意的是，日圓在觸及160大關後，日本官員出面警告市場投機空頭，強調不排除隨時進場干預匯市，帶動日圓急拉反彈，接近晚間8點左右，日圓已升破156，來到155.57，短線急漲2.78%，尚未看到升勢有停止跡象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法