提升生育率！葉俊顯：0到6歲國家養不排除擴大適用

國發會主委葉俊顯。（資料照，行政院提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對國內面臨嚴重少子化與高齡化問題，國發會主委葉俊顯今天在立法院備詢表示，府院近日應會有重大宣布，不排除擴大「0到6歲國家一起養」、延伸適用年齡，包括：育兒補助、男性育嬰假、臨時照顧假等政策加碼，以減輕家庭負擔、來提升台灣的生育率。

立法院經濟委員會審查國發會及所屬單位預算部分，邀請葉俊顯進行報告並備質詢。

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賴瑞隆、蔡易餘等民進黨立委今天質詢指出，近10年來生育率持續下降且呈加速趨勢，根據國發會發布的人口模型推估，2065年將跌破1200萬人，成為全球生育率最低的國家。

葉俊顯直言，少子化的問題相當嚴重，相較鄰近國家，例如：南韓之前有一小段增長，約1992-1994年出現，目前該世代正進入生育年齡。不過，葉俊顯也強調，相比之下，南韓在鼓勵生育方面，提供資源支持比台灣還要多，比我們還要積極許多。

賴瑞隆表示，台灣社會面臨不婚、不孕情形，很大一部份原因，在於年輕人找不到對象，就算結婚，也會考慮到生育問題；葉俊顯表示，府與院已多次召開會議，並且由政務委員陳時中主責，國發會也持續參與協調。

葉俊顯透露，府院近期應會有重大宣布，有望推出一系列措施，不排除擴大「0到6歲國家一起養」，甚至可能延伸適用年齡，整體新措施方向接近南韓政策，像是已將實施的男性育嬰假措施，未來可能擴大增加天數等。

此外，在員工申請臨時照顧假方面，考量可能會導致員工原本的工作、無人負擔，因此，相關部會也在研議如何減輕企業負擔的實際做法，讓勞工更安心請照顧假。例如：南韓為解決少子化危機，將育嬰假總時長從一年延長至一年半，若雙親共同請育嬰假，全薪補助由3個月增至6個月等，同時賦予企業義務與獎勵。

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