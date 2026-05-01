台灣不忍了！日本1果汁取代南非 進口狂飆近2倍

首次上稿 4-30 23:00

更新時間 5-01 05:45

台灣第一季從日本進口的葡萄柚汁大幅攀升，南非則銳減。示意圖。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，片面矮化台灣，迫遷我駐處。台灣正積極調整雙邊貿易，葡萄柚汁進口來源正在改變，除了以色列穩居冠軍寶座外，日本已正式擠下南非，登我葡萄柚汁進口第二大來源國，今年首季進口額較去年同期暴增195%，南非則暴跌63%。

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農業部最新統計顯示，今年前3個月葡萄柚汁進口額56.5萬美元（約台幣1785萬），僅較去年同期微增6%。不過，進口來源出現大變化。

其中，以色列仍位居最大進口來源，第一季進口額為25.6萬美元（約台幣809萬），年減29%，占總進口比重達45%；第二名為日本，進口額為13.3萬美元（約台幣420萬），較去年同期激增195%，擠下取代南非，排名從2025年的第4名躍升為第二名。

南非排名則滑落第三，第一季進口額為2.3萬美元（約台幣73萬），較去年同期暴跌63%。

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