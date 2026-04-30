燁輝5月內銷盤價續漲 每噸漲1500元到2000元

燁輝內銷鍍鋅鋼捲漲1500元、烤漆漲2000元、外銷漲20美元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鍍鋅烤漆大廠燁輝（2023）今天（30日）開出5月內銷及6月外銷價；內銷鍍鋅鋼捲每公噸漲1500元、烤漆鋼捲漲2000元，外銷每公噸漲20美元。

燁輝指出，世界鋼鐵協會4月14日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求達 17.24 億噸，年增 0.3%，明年需求達 17.62 億噸，年增2.2%，23 日再公布 3月全球粗鋼產量 1.59億噸，年減 4.2%。其中，中國產量 8704 萬噸，年減 6.3%，為近 6 年來低點。在中國去產能政策下，同時全球鋼鐵需求預期提升，將有利鋼價穩定。

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當前美國製造業維持擴張，中國正結合金融面與政策面加強刺激內需，歐元區製造業PMI持續穩於榮枯線之上。加上市場邁入第 2季傳統旺季，鋼廠利潤改善，下游補庫需求浮現，鋼市供需趨於穩健，市場動能逐步加溫。

但中東戰事膠著推升能源與運輸價格，對煉鋼原料行情形成有力支撐，鐵礦砂價格4月均價每噸達107美元，澳洲煤礦價格本月亦持續站上每噸180美元。同時國際原油價格居高不下，帶動海運費、煤鐵原料、天然氣及鋅、鋁等主要金屬價格全面走揚，油漆原料成本亦同步上升，致使鋼材製造成本明顯提高。

燁輝提到，不論美國指標鋼廠Nucor，或當地熱軋行情皆站上每噸 1150 美元，創下 2 年來新高。亞洲包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼價持續走揚態勢明確，主基調「成本支撐，漲勢持續」。

中東戰事陷入僵局，國際能源及大宗商品價格持續攀升，海運費與煉鋼原料成本高點不墜，國內各鋼品流通行情持續高檔，同時近期新台幣升值也對出口接單形成壓力。燁輝順應國內外流通行情漲勢，以合理反映成本為前提，兼顧下游競爭力後，5月內銷鍍鋅鋼捲每公噸漲1500元、烤漆鋼捲漲2000元，6月外銷每公噸漲20美元。

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