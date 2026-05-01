富婆媽媽擁8千萬資產 他吃好穿好竟怨老爸吃軟飯下場好慘

首次上稿 4-30 22:08

更新時間 5-01 05:42

日本一名男士落入「金錢至上主義」的陷阱，認為薪水決定家庭地位，最終婚姻破裂。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，A 先生出生在富裕的家庭，外公是富豪，身家約4億日圓（約台幣8千萬）。A的父親入贅後，雖和媽媽一起繼承外公的公寓大樓和土地，但父親主要負責打理家務及顧小孩，這讓A先生很自卑，認為老爸吃軟飯，一心想著絕不要像父親一樣。A結婚後以為賺錢回家就是老大，以作家事為恥，還羞辱妻子領低薪，慘遭孩子開嗆「只會坐在辦公室出一張嘴，洗個碗都不肯，自以為很偉大」，A先生一聽崩潰了，平靜假象破滅，最終落得離婚下場。

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日媒《The Gold Online》報導，A 先生出生在一個富有的家庭，外公是名副其實的富豪，資產至少價值4億日圓，靠著房地產與租金，足以支撐全家人過上無憂的生活。但在 A 先生的童年裡，「富有」並不是一種驕傲，反而讓他很自卑。

A的父親是入贅，婚後便辭去海外工作，父親和媽媽雖一起接管從外公那裡繼承的公寓大樓和土地，但主要負責打理家務、照顧孩子，因此被貼上遊手好閒、吃軟飯的標籤。

由於母親行動不便且生性低調，父親出席所有的學校活動，在幾乎清一色是同學媽媽們的身影中，父親顯得格外突兀。那種「與眾不同」的羞恥感，隨著年齡增長化作了深刻的蔑視。他開始討厭父親，並他在心裡埋下一顆種子：「我絕對不要變成像爸爸那樣，當吃軟飯的男人。我要靠自己的力量賺錢，證明自己的價值。」

成年後的 A 先生開始拚命工作，對他而言，工作不僅是為了生活，更是為了清洗掉身上的標籤。他把「做家事」視為「無能的男人」。他深信，一個男人的尊嚴來自於高薪與社會地位。他幾乎不參與兒子的成長歷程，心裡總想著：「看好了，這才是男人工作的背影。」

直到 50 歲那年，一場深夜的爭吵，撕開這個家庭平靜的假象。當他對著兼職打工的妻子與兒子咆哮，試圖用「時薪低」來否定妻子的辛勞時，兒子站出來吼道：「媽是站一整天在工作，你只是坐在辦公室出一張嘴，憑什麼洗個碗都不肯就自以為偉大？」那一刻，A 先生徹底崩潰了。他心中最深的痛點被觸發：「為什麼我的妻子不像我母親那樣，溫柔地維護丈夫的尊嚴？我賺了這麼多錢，為什麼得不到家人的感謝？」

之後，妻子提出離婚，兒子也離家上大學。正當A孤單一人時，他接到弟弟打來的電話，著急地說：「爸爸情況危急在醫院。」後來A的父親不幸過世，葬禮上，前來弔唁的人絡繹不絕。大家聲讚父親的為人，在海外工作時績效很好，入贅後即使被嘲笑覬覦太太的財產，也忍下來。

報導說，今年60歲的A 先生一生都在「逃離父親」，以為只要賺足夠的錢、不進廚房，就能成為與父親截然不同的「成功男人」。但他沒意識到，對父親的蔑視，讓他連同父親身上的「溫柔、陪伴、守護」等正面特質也一併丟棄了。

A 先生落入了「金錢至上主義」的陷阱，認為薪水決定了家庭的地位。因此他輕視妻子的微薄薪水，也認為自己只要拿錢回家就是盡了責任，維繫家庭的基石還包含情緒價值及無償的付出。

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