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鴻海因應市場波動調整策略 撤銷近380億元海外CB案

2026/04/30 19:06

鴻海因應全球資本市場波動加劇，調整募資策略節奏。（記者方韋傑攝）鴻海因應全球資本市場波動加劇，調整募資策略節奏。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）因應全球資本市場波動加劇，調整募資策略節奏，管理層今天指出，集團擬向主管機關申請撤銷原訂發行的2025年度海外第一次無擔保轉換公司債（CB）案，主因在於市場環境變化劇烈，為維護股東權益及公司整體利益，決定終止本次募資計畫，對公司財務及業務並無重大影響，後續仍將依市場狀況與資金需求，彈性調整資本運作策略。

回顧該案歷程，鴻海於2025年8月董事會決議發行海外可轉債，規模上限為12億美元（約新台幣379.8億元），並於同年11月獲主管機關核准生效。惟隨後海外市場波動升溫，公司於2026年1月先行申請展延募集期間三個月，試圖尋求較佳發行時點，最終仍在評估整體市場條件後，決定撤回該募資案。

依原規劃，本次可轉債發行期間最長不超過5年，票面利率介於0%至1%，並授權依發行時市場狀況決定轉換條件與相關條款，募得資金主要用於支應海外購料需求。法人認為，鴻海此次取消募資，顯見市場利率走勢、股價表現及投資人風險偏好等因素影響下，可轉債發行條件恐難達理想水準，也使企業對於發行時機的掌握更為關鍵。

法人分析，企業選擇撤回可轉債發行，多半與資本市場波動及募資條件轉趨不利有關。一方面，在利率環境變動下，投資人對報酬要求提高，壓縮企業融資彈性；另一方面，若股價未能支撐合理轉換溢價，亦可能導致潛在股權稀釋壓力上升，進一步降低發行誘因。在此情況下，企業傾向暫緩募資，以保留未來更具彈性的資本操作空間。

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