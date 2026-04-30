富邦金控每股擬配4.25元 全以現金配發

富邦金控今公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元。（資料照，圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利同歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

富邦金控2025年稅後盈餘為1209.4億元，每股盈餘（EPS）8.37元，稅後純益、每股稅後純益穩居金控業之冠，並連續17年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

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富邦金控表示，現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。

此次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，考量各項法定提列及配發限額後，北富銀、富邦人壽、富邦證券及富邦產險之可供分配盈餘均全數上繳，其中富邦人壽之盈餘分派待主管機關核定。

富邦金指出，為避免造成股本過度膨脹並考量股東期待，今年股利擬全數以現金配發。

2025年度富邦人壽依主管機關函令規定，於2025年底一次性提存外匯價格變動準備金282億元，受此影響，富邦金控2025年稅後盈餘較2024年的稅後盈餘1508.2億下降約20%，達1209.4億元，但現金股利配發率50.8%則較2024年的39.5%增加，以回饋股東期待。

展望未來，富邦金表示，接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TIS）後，保險子公司目標維持良好的獲利及TIS比例，以期提升金控整體財務透明度及配息能見度，並致力維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。

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