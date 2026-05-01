北車商場經營權延長賽開打！ 微風拚翻盤只能靠「她」

微風廣場強烈質疑評選委員范雪梅的公正性。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微風廣場在台北車站商場ROT招標案競標以一分之差飲恨，拱手讓給新光三越，經營台北車站商場近二十年的微風廣場發現當中存在不公平、不合法的情況，不服台鐵公告結果，微風廣場提出本案最大爭議點在於甄審委員─寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅，她與新光人壽之間存在顯著的經濟與業務往來關係，她常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，應利益迴避的委員范雪梅分數不應被計入，改以其他委員評分重新排序與計算，微風廣場相信重新計算後將是北車商場最優申請人，也就是微風廣場想翻盤，只能靠剔除范雪梅的甄審委員資格才能辦到。

微風集團副總經理高銘頂表示，范雪梅的身份與公正性需被進一步檢視，范雪梅曾與新光集團有委託關係，去年被輝達執行長黃仁勳看上的北士科T17與T18土地，經過各方努力，新光人壽與台北市政府達成地上權合意解約，新光人壽當時針對地上權合意解約提出所有成本及相關費用明細表中有筆費用支付給寰宇財務顧問公司，其總經理就是范雪梅，就是本案甄審委員，因此，高度質疑范雪梅與投標人（新光三越）相關集團存在緊密財務顧問工作關係，是否適合擔任本案甄審委員。

請繼續往下閱讀...

微風廣場強調，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而范雪梅卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，范雪梅本應主動迴避卻仍參與評分，當「一分之差」遇上「未迴避疑義」，此結果難以令人信服。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法