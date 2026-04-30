運價翻紅了 美國線漲幅逾3％

運價翻紅，美國線漲幅逾3%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）上漲36.14點，到1911.4點，週漲幅1.92%，止跌翻漲，四大主要航線中，全數走揚。

市場人士指出，隨著燃油成本走高，運價已不能完全覆蓋增加的營運成本，因此不少航商預計5月中旬再調高運價，以反映油價走高。此外，繼長榮後，陽明日前也表示今年美國線的合約價格較去年高，而全年營運表現仍將是油價走勢而定。

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在新出爐的SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1525美元，較前一期上漲24美元，週漲幅1.6%；遠東到地中海運價每TEU達2430美元，較前一期上漲10美元，漲幅0.41%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）2722美元，較前一期上漲136美元，漲幅5.25%；遠東到美東每FEU達3691美元，較前一期上漲121美元，漲幅3.38%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期下跌4美元，到563美元，跌幅0.7%。

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