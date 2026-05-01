73歲苦撐不敢退休 阿嬤「重返職場」背後藏殘酷現實

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美國一名73歲阿嬤重返職場補貼生活開銷，不敢退休。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名73歲的阿嬤，原本計畫與丈夫在退休後享受人生，卻因家庭變故，接連承擔起撫養3名曾孫的責任。從含飴弄孫的晚年生活，轉為再次全職育兒，她不僅面臨體力與經濟壓力，重返職場補貼開銷不敢退休，更直言「不知道自己是否能活到孩子長大」。

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根據《商業內幕》報導，居住在德州的73歲婦人Ira Brown在2016年退休後，她原本計畫與丈夫四處旅行，未料孫女在20歲時生孩子，並因家庭問題無法繼續撫養，導致曾孫面臨被送往寄養家庭的風險。為避免骨肉分離，她與丈夫選擇接手照顧，當時她已64歲。

多年來，這對老夫妻將生活重心完全放在曾孫身上，甚至一度重返職場補貼開銷，不敢退休。如今，曾孫已經10歲，兩人仍每天清晨起床接送上學、陪伴補習與運動活動，生活幾乎圍繞孩子運轉。

然而，壓力並未就此停止。約6週前，他們又接手照顧另外兩名年僅5歲與4歲的曾孫，使原本就緊繃的生活更加吃力。夫妻倆每天需奔波於三所學校接送，並仰賴親友協助分擔部分照顧責任。

在經濟方面，兩人主要依靠社會安全金與退休金維生。Ira Brown每月約領取1591美元（約新台幣5萬元），雖然房屋已無貸款，但隨著照顧三名孩童的支出增加，生活已接近入不敷出，只能勉強維持「週週見底」的狀態。

她坦言，在高齡階段再次承擔育兒責任，不僅體力負荷沉重，也缺乏足夠社會資源支持。尤其在非直系撫養關係下，補助與協助相當有限，使許多壓力必須自行承擔。

對Ira Brown而言，這段意外展開的晚年人生，雖充滿壓力與不確定性，但也承載著對家人的責任與牽掛。她最大的心願，仍是陪伴孩子們平安長大。

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