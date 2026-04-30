Seiko迎145週年！以精密DNA跨界 「雙軌布局」迎新版圖

日本Seiko（精工）集團迎來145週年，於今年4月接連發布多項重大宣布。（擷取自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕長期以來，日本Seiko（精工）集團以卓越的製錶工藝聞名於世。邁入2026 年，適逢品牌創立145週年，Seiko旗下四大系列King Seiko、Prospex、Presage、Astron紛紛推出紀念限量錶款；4月初，更正式宣布由大谷翔平擔任品牌全球形象大使，並於Watches & Wonders Geneva 2026日內瓦鐘錶與奇蹟展中，發表全新「Mystic Waterfall」SBGZ01限量腕錶，展現亞洲製錶工藝的深厚底蘊與創新能量。

然而，Seiko的布局並不止於傳統鐘錶領域，這家百年日企正逐步展現超越產業邊界的企圖心，近期兩項關鍵技術動態，進一步揭示，如何將其核心的「精密控制技術」轉化為驅動未來生醫與感測產業的關鍵引擎。

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今年 4 月，Seiko集團在官網公布兩項重大進展。首先，與日本頂尖研究機構理化學研究所（RIKEN）共同成立「理研－精工合作中心」（RIKEN-Seiko Collaboration Center, RSCC）。此一跨領域合作的核心目的，在於將其累積逾百年的高精度機械控制技術，導入先進自動化生物實驗系統，為生命科學研究帶來更高效率與精準度。

隨著全球生物製造（Bio-Manufacturing））需求的激增，如何提升細胞實驗流程的精確度與效率成為關鍵課題。Seiko的介入，不僅是提供設備，更是要將鐘錶業對「微米級」精度與穩定性的極致追求，應用於生物技術的基礎研發與量產。

此外，Seiko在精密感測領域也迎來重大突破。針對現有GNSS（全球導航衛星系統）訊號無法穿透室內或地下空間的痛點，推出了全新的定位技術「Chrono Locate™」，此技術利用獨家的感測算法，能在無需衛星訊號的環境下提供極高精度的位置追蹤。

這項技術的應用前景廣泛，從大型倉儲的自動化導航、地下礦區的安全監測，到複雜零售空間的消費者行為分析，都將獲得更精準的解決方案，同時也展現其在數位基礎設施領域的硬實力。

外媒觀察指出，Seiko集團2026年上半年的「雙軌」布局，一方面，透過Grand Seiko與週年紀念限定款持續穩固高奢收藏市場的影響力；另一方面，透過RSCC與 Chrono Locate™等專業技術，將其精密製造的DNA轉化為解決現代社會問題的工具，也象徵這家百年企業正在定義屬於下一個世紀的「精工價值」。

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