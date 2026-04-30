服務逾萬社區 智生活完成全方位資安升級

智生活宣布APP最新版本完成16項資安最佳化作業，並通過雙實驗室複測。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃寬頻與智慧社區服務廠商智生活（7836）今年初一度遭消基會點名資安疑慮，智生活今日指出，已經全面升級資安防護，旗下智生活APP最新版本已完成16項安全強化作業，並通過雙實驗室第三方複測與MAS L3行動應用資安標章驗證，強化住戶在門禁、繳費等日常使用場景的安全保障。

智生活目前服務全台逾一萬個社區、超過300萬戶家庭，是台灣住宅生活場域具代表性的數位平台之一，該公司指出，因平台使用者眾多、又是最注重安全的社區家戶空間，因此一向注重APP的資安防護，除本就有取得多項資安認證，也陸續更新升級。

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智生活說明，此次升級涵蓋資料傳輸保護、登入驗證機制、敏感資訊保護、權限控管、程式安全強化與監控機制優化等重點面向，並經第三方專業單位依相關標準完成多項測試與驗證，確認系統安全性與穩定性已進一步提升。

智生活科技董事長林子皓表示，外界的提醒與期待，讓公司更加理解社區平台所承載的不只是便利，更是住戶每天的信任，會持續更高標準重新檢視產品、流程與治理機制，並導入持續驗證制度。

林子皓也說，資安不是一次性的專案，而是每天都必須持續投入的基本功。未來智生活將持續提升產品安全、隱私治理與服務品質，讓住戶使用每一項社區服務時都更安心。

除本次驗證外，智生活表示，公司也已同步依循ISO 27001資訊安全管理制度與ISO/IEC 27701隱私資訊管理制度，將弱點掃描、權限控管、變更管理、內部稽核、風險盤點與持續改善納入日常營運流程，建立制度化、常態化的資安治理機制。

智生活進一步指出，未來將持續推動定期第三方檢測、版本安全檢查與產品開發安全流程，並將資安標準同步納入新社區導入與合作夥伴管理機制。隨著住宅社區加速邁向智慧管理時代，資訊安全與隱私治理能力，也將成為社區選擇數位平台的重要評估指標。

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