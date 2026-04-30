樂迦攜手日本Future Robotics 推動生技機器人在臺落地

臺日攜手，生技機器人在樂迦推動。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃再生醫療公司樂迦（6891）今（30）日宣布，將與日本早稻田大學技術團隊出身的Future Robotics，攜手推動台日雙方於「生技機器人」領域的技術交流與前瞻合作。

本次合作以生技機器人為主軸，初期將透過樣機（prototype）導入，深入熟悉實際產業場景與作業流程，進而針對各場域的產業特性，共同研發符合生技自動化、智慧化需求的新一代機器人應用，將日方在AI機器人、人機協作、醫療場域驗證及精密製造供應鏈累積數十年的成熟經驗，轉化為樂迦布局生技自動化、智慧化與機器人應用的戰略起點。

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樂迦指出，台灣生技產業正邁入高度自動化、智慧化與精準化的關鍵階段，舉凡細胞製程、實驗室自動化、樣本處理、醫療輔助、臨床流程支援與生技服務場域，皆需要更穩定、更安全且可與人員協作的新世代機器人技術。然而，新一代機器人應用的開發，必須深入理解各場域的作業流程與產業特性，方能真正切中需求。為此，本次合作將率先引入樣機，以實際進駐場景、累積第一手數據與操作經驗的方式，作為共同開發新一代機器人應用的基礎。

樂迦表示，Future Robotics目前由日本知名工學學者、早稻田大學名譽教授山川宏擔任代表取締役社長。山川宏專攻機器人學數十年，曾任早稻田大學理工學部教授、創造理工學部院長及理工學術院長，並自2015年起執掌Future Robotics至今。

樂迦表示，未來雙方將以生技機器人為核心主題，深入探討實驗室自動化、生技製程輔助、醫療場域支援、人機協作系統、智慧感測與AI控制模組等多元方向，攜手建立兼具前瞻性與產業價值的台日合作模式。

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