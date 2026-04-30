超額認購高達188％ 新光銀主辦熙特爾新能源8億聯貸案

熙特爾新能源取得8億元聯貸案，超額認購高達188%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕由新光銀行統籌主辦熙特爾新能源（7740）聯貸案今（30）日完成簽約，原訂聯貸目標金額6億元，在多家銀行同業踴躍參與下，最終超額認購達188%，以8億元簽約，本案共同主辦包含兆豐銀行、第一銀行、台北富邦銀行、上海商銀及安泰銀行等5家銀行，另外參貸銀行有將來銀行及臺灣企銀，顯示銀行團對儲能國產化供應鏈給予高度肯定。

熙特爾新能源為國內少數具備「軟硬體整合」實力的智慧儲能系統應用整合商，包含自行開發「GridLink」能源管理系統（EMS）、電池模組生產、電池櫃整合製造、儲能系統整合（SI）到案場維運（O&M）的一站式能源解決方案。截至今年首季為止，電池出貨量體逾1.5GWh、EMS簽約量體達535MW，維運儲能案場簽約量體達625MWh。

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除表前儲能業務外，熙特爾集團也積極跨入表後儲能市場的產品開發規劃，包含2025年與瑞典VOLVO PENTA簽署MOU，將與熙特爾合作生產工地用快充儲能一體機，此外熙特爾也切入AI關鍵基礎設施應用，打造兼具高效電力、即時監控與彈性擴展能力的能源解決方案，推動營運動能穩健成長。

觀察熙特爾近年營收表現亮麗，2024年營收4.3億元、2025年來道42.2億元、年成長高達875.76%，同時，今年第一季營收達30.91億元、年增1151.64%，單季營收再創新高，突破去年全年營收七成；熙特爾認為，依據目前在手訂單及工程進度，預估今年營運可再攀新高峰，此次聯貸資金挹注將進一步強化財務流動性，充實中期營運週轉，為營運版圖擴充做好準備。

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