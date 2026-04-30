護國神山業績超棒股價卻跌 CNBC名嘴克萊默：台積電狀況非常好

CNBC知名主持人克萊默（Jim Cramer）表示，台積電現在的狀況非常好。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《雅虎財經》 報導，CNBC知名主持人克萊默（Jim Cramer）28日「瘋錢」（Mad Money）節目中探討IPO浪潮可能是市場面臨的最大威脅時，有聽眾詢問台積電「是否有很大的成長空間」，他回應說，「台積電現在的狀況非常好」。

克萊默指出：「我非常非常喜歡台積電。我覺得該公司很棒。我記得上週該公司發布財報的時候，股價下跌了，儘管第1季業績非常好。我當時在節目中說，我很喜歡這1季。結果（在台積電股價下跌後）我當時的心情糟透了，約有48分鐘的時間，就是這樣。台積電現在的狀況非常好。」

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台積電生產和銷售IC和半導體元件。該公司提供晶圓代工及其他相關服務。今年4月7日克萊默在主持節目時，有聽眾來電詢問他對台積電的看法，以及投資人是否應買進 ，當時他回答：「我很喜歡台積電，但我建議你關注輝達。輝達的股價跌了很多，突然間就成了不受歡迎的股票，而這正是你該買的時候。」

克萊默之前也曾表達對台積電的肯定。他在今年1月15日台積電公布去年第4季的強勁財報後說，台積電重振了華爾街對人工智慧（AI）概念股，包括輝達的信心。

克萊默說：「台積電狠狠打臉那些質疑AI持久性的人，他們說出了從輝達執行長黃仁勳那裡聽到的話，亦即需求永無止盡，而更重要的是，利潤對客戶而言，是非常巨大的。」

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