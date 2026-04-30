Audio耳機、音箱新品出貨 美律估Q2勝去年同期

美律表示，每一季的表現都將優於去年同期，毛利率也將持穩。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）總裁黃朝豊今日指出，因全球局勢動盪，目前第四季能見度仍低，不過前三季受惠歐洲客新客戶產品量產，美系大客戶產品也將在第三季出貨等因素挹注，每一季的表現都將優於去年同期，毛利率也將持穩。

美律第一季營收109.71億元，年增23.9%，毛利率11.8%，稅後淨利2.58億元，季減35.2%、年減27%，每股稅後盈餘（EPS）1.03元。美律指出，首季營收成長以電競耳機、Audio耳機成長貢獻最大，加上揚聲器需求回溫，以及併購的日本公司營收挹注，讓首季淡季不淡，營收雙位數成長，並創下同期新高表現；毛利率也年增0.53個百分點，表現持穩。

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美律第一季以耳機產品佔比65%最高、揚聲器佔比27%，其他產品則佔比8%。而耳機當中又以Audio耳機佔比61%最多、電競耳機佔比25%、TWS耳機則佔比14%

展望第二季，美律指出，耳機產品有望與去年同期持平，其中受中國客戶拉貨、子公司營收挹注下，Audio耳機將會成長，電競耳機則持平，TWS耳機市況仍然不振、新產品尚未量產，因此將持續下滑。

針對揚聲器產品線，美律表示，揚聲器產品有望較去年同期大幅成長，主要是受惠美系大客戶的手機揚聲器出貨，加上歐洲新客戶的音箱新品開始量產出貨所挹注，也看好未來微型揚聲器相對成長幅度較顯著；其他產品中則主要是子公司歐仕達助聽器業務成長。

面對產業紅海，美律表示，將憑藉歐系新客戶音箱與手機揚聲器量產發量，搭配Audio、電競耳機及助聽器等多元產品線全面出擊，不僅帶動微型揚聲器營收顯著衝高，更透過稼動率提升與營運優化，力拚第二季營收呈現年增、季增的「雙成長」強勁動能。

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