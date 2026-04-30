漲瘋了！DRAM價格是1年前的10倍超狂

記憶體價格漲幅驚人。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI 發展帶動記憶體飆漲，韓媒30日披露，通用DRAM的價格是過去一年的10倍左右，NAND快閃記憶體的價格已連續16個月維持堅挺。

《朝鮮日報》報導，根據市場研究公司DRAM Exchange 30日發布的數據顯示，截至4月底，PC DRAM通用產品（DDR4 8Gb 1Gx8）的平均固定交易價格為16美元，較上月（13美元）上漲23.08%。與去年4月的1.65美元相比，最新價格是過去一年的10倍左右。DDR4的平均價格在上個月維持在13美元，與2月份持平，但本月再次上漲。

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4月份，用於記憶卡和USB的NAND通用產品（128Gb 16Gx8 MLC）的平均固定交易價格為24.16美元，較上月（17.73美元）上漲36%，連續第16個月上漲。由於人工智慧（AI）需求激增和供應短缺加劇，SLC（單層單元）和MLC（多層單元）等成熟製程產品的價格分別飆升50%以上和35%以上。

TrendForce預計，DRAM價格上漲趨勢將在今年第二季延續，預測第二季PC DRAM的固定交易價格，將比上一季上漲43%至48%。

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