中鋼首季稅前淨損9.66億元 看Q2旺季鋼市動能向上

中鋼自結第一季合併稅前淨損9.66億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告第一季合併營收791.6億元；合併營業損失6.2億元；合併稅前淨損9.66億元，與去年同期相比年減186%，但第2季為鋼鐵傳統旺季，市場基本面穩健回升，加上中鋼盤價調漲，鋼市動能向上，虧損幅度有望改善。

中鋼自結3月合併營收286.22億元，合併營業損失2.97億元、合併稅前淨損3.94億元。中鋼個體（非合併）3月鋼品銷售量66.8萬公噸，第1季累計鋼品銷售量183.9萬公噸。

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中鋼說明，3月合併稅前淨損，較2月收斂，主要是鋼鐵業銷售數量、單價較上月增加，營收增加，但營業成本、營業費用也同步增加，因此2、3月營業損失差異不大；另，礦業投資獲配股利增加，有助業外收益。

中鋼指出，美國製造業維持擴張態勢，歐洲通膨放緩而融資環境轉鬆，工業生產回穩；中國強化振興內需政策，但中東地緣政治衝突未歇，後續發展仍牽動全球經濟局勢；台灣因人工智能發展需求持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。

根據世界鋼鐵協會最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求可達17.241億公噸，年增0.3%，明年也將成長2.2%，反映鋼鐵業已進入復甦週期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。此外，煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

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