臺網助攻一卡通iPASS MONEY 強化身分識別 阻絕詐騙

TWCA高強度電信認證機制應用。（臺網提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所子公司臺灣網路認證公司TWCA（以下簡稱臺網公司）攜手一卡通公司強化電子支付資安，一卡通旗下電子支付品牌iPASS MONEY日前導入臺網公司行動身分識別服務，新增高強度「電信認證」核實機制，引領電子支付產業邁向新標竿。

臺網公司發言人周法烈表示，此次iPASS MONEY為提升對於更換裝置登入用戶的資安保護，導入臺網公司旗下TWID身分識別中心行動身分識別服務高強度電信認證核實機制，未來iPASS MONEY用戶更換裝置登入時，原SIM卡換至新裝置上，透過SIM卡向電信業者基地台發送身分核驗訊號，驗證通過後，用戶即可無痛更換，銀行帳戶與信用卡自動延續金融設定無須重新綁定。在兼顧便利與資訊安全前提下大幅縮短換機後的用戶設定時間，同時也達到源頭阻絕詐騙的風險。

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周法烈表示，臺網TWID身分識別中心高強度「電信認證」機制有兩大核心技術，分別是門號身分認證--透過電信端即時比對，核實會員留存門號確實由本人申辦。此機制能有效杜絕不法分子利用人頭門號、匿名帳號進行非法轉帳，從源頭清理潛在風險。

還有透過裝置確認，利用電信SIM卡進行高強度認證，將會員帳號與其使用的行動裝置進行高強度綁定。當進行高風險交易時，系統將確認認證請求是由原SIM卡發出，避免在非綁定的裝置執行。

周法烈指出，臺網公司致力於建構與守護數位臺灣基礎建設，為全台用戶打造最安全、智慧且便利的數位信任生態圈。

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