亞光Q1獲利創新高 續拓人形機器人鏡頭商機

亞光第二季每股稅後盈餘（EPS）1.05元。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日公告首季財報，其中營收為62.09億元、年增15%，毛利率17.3%，稅後淨利2.94億元，季減約3%、年增33%，其中業外收益受利息收入、匯兌損失之綜合影響，每股稅後盈餘（EPS）1.05元，獲利達同期次高。

展望第二季，亞光指出，全力推進3大發展契機，看好效益將陸續展現，其中包含全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P（玻璃＋塑膠）優勢，並加速AR、VR、Metalens與AI應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產。

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同時，亞光也說，集團憑藉專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，發揮以AI為主軸的多元產品效益，並持續深化與Frore Systems策略夥伴關係，以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴，掌握市場發展契機。

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