央行理監事會議曝光！1理事明確表達不同意放鬆房市管制

央行1理事明確表達不同意放鬆房市管制。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行第一季理監事會議後宣布鬆綁第七波信用管制措施，將自然人第 2 戶購屋貸款成數上限從 5 成放寬至 6 成，雖然多數理事認為此舉能兼顧自住換屋需求且風險可控，但會議紀錄顯示，內部並非一致投下贊成票。有理事擔憂在房價預期上漲心理尚未完全平息之際，貿然鬆綁恐釋放錯誤訊號，兩位理事認為需有配套措施，有一名理事更明確表示「無法同意」此次鬆綁。

該名理事指出，當民眾預期房價上漲時，購屋需求隨之增加，進而推升房價，因此必須壓抑房價上漲預期心理，故而對於在當前房價上漲預期心理稍有抑制之際，放寬信用管制措施持保留態度，而無法同意；並表示，應將此時放寬管制措施，對預期心理可能造成的影響，納入考量。

請繼續往下閱讀...

另一位理事則從研究數據切入，指出目前的信用管制對「第二戶」效果其實不明顯，反而對「名下有房的第一戶」規範最有效。他擔心此時放寬會被市場解讀為「央行立場鬆動」，因此建議：若要放寬第二戶，就應同步「強化名下有房的第一戶貸款規範」作為配套措施，以消除房市預期心理。

儘管有反對聲音，多數理事仍認為本次調整是「穩健妥適」的。支持者的主要論點包括目前房市交易量已萎縮，且第二戶貸款戶數與金額佔比低，成數調升 1 成對整體不動產風險影響不大。且許多民眾是為了家人自住、都更危老拆除重建而需購買第二戶，放寬 1 成能有效緩解其資金壓力。有理事表示，相較於 2024 年 9 月推行第七波管制時，目前的房市現況已大不相同，管制措施應具備動態調整的彈性。

另外，多位理事也關注換屋協處措施之出售原有房屋期限。有位理事建議應考量進一步拉長期限以減輕換屋族壓力；但有理事引用銀行調查指出，多數借款人在 1 到 12 個月內就能完成售屋，目前的 18 個月已綽綽有餘，若再延長恐弱化管制效果。

會議中亦有理事提醒，不能忽視國際情勢。近期中東戰事可能帶動油價飆升，進而引發通膨預期。一旦民眾為了抗通膨而將資金轉入房市，央行應隨時準備好因應措施，防止房市再度過熱。

有關待售新成屋部分，有位理事指出央行信用管制是針對銀行信用有過度集中於房地產的風險，待售新成屋的問題應由市場價格機制本身化解房市超額供給，而不是以調整信用管制措施來紓解新成屋供給壓力。有位理事認為，隨新成屋逐漸釋出，酌予放寬第 2 戶購屋貸款成數限制，讓房地產市場朝比較健康的方向發展實有必要。另在高房價下，此次僅放寬第 2 戶購屋貸款成數上限，其他管制措施並未鬆綁，應可避免不當炒作等過熱情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法