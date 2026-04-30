三星在美增廠拚2奈米訂單！良率不佳成隱憂

三星電子30日表示，預計在不久的將來，其2奈米製程將獲得更多訂單，該公司一直在與大型科技客戶就晶圓代工合約進行討論，但2奈米良率不佳恐成最大隱憂。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》 報導，三星電子30日表示，預計在不久的將來，其2奈米製程將獲得更多訂單，該公司一直在與大型科技客戶就晶圓代工合約進行討論。

三星電子表示，在與客戶討論潛在的訂單之際，公司也在就是否於美國德州泰勒市興建第2座晶圓廠進行初步評估。

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三星電子指出，其位於泰勒市的第1座晶圓廠已於今年開始營運，預計將於 2027 年開始量產。

三星電子去年從電動車大廠特斯拉（Tesla）獲得1份價值165億美元（新台幣5194億元）的晶片訂單。今年1月南韓媒體報導，三星電子正在與高通（Qualcomm）和其他客戶就2奈米製程進行洽談。

而南韓媒體《BusinessKorea》29日報導，全球晶圓代工龍頭廠商台積電今年將把先進製程產能擴大20%，進一步鞏固其全球第一的地位。

台積電目前計劃將其先進的2奈米和3奈米製程產能擴大20%，這顯示台積電的2奈米製程良率已經趨於穩定。隨著台積電在先進製程領域擴大產能，三星電子的晶圓代工地位勢必進一步下降。對於三星電子的晶圓代工部門而言，其2奈米製程良率還有待提升，如果台積電提高產能，那些先前將訂單投向三星電子的大型科技公司，很可能會改變策略，重新選擇台積電。

根據市場研究公司Counterpoint Research的數據，台積電去年在全球晶圓代工的市占率超過 70%，而三星電子降至6%至7%。

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