中東戰事拉升備貨意願 3月製造業轉好亮持平綠燈

台經院今公布3月製造業景氣燈號。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布3月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值14.2分，月增3.32分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。台經院表示，3月製造業景氣信號值明顯上揚，主因春節後廠商復工及庫存回補需求，加上客戶在中東戰事帶來不確定性下備貨意願增強；若排除春節因素，3月景氣信號值仍優於前兩月平均，顯示製造業景氣已有明顯改善。

台經院指出，3月代表繁榮紅燈的比重略高於代表衰退的藍燈，進一步觀察3月個別燈號占製造業產值比重，呈現衰退的藍燈比重由2月的54.86%減少至3月的20.9%，代表低迷的黃藍燈由12.73%增加至16.55%，持平的綠燈由11.61%增加至28.45%，代表揚升的黃紅燈由18.05%減少至12.68%，繁榮的紅燈則由2.75%增加至21.42%

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台經院表示，儘管主要經濟體出口表現及製造業景氣維持在擴張區間，但日本及東南亞等地區因荷姆茲海峽通行受阻，能源供應不確定性升高，進而影響其3月PMI表現，顯示多數亞洲國家製造業景氣表現仍受中東戰事干擾。

國內方面，台經院表示，受惠於AI及高速運算等新興應用需求持續暢旺、春節過後下游廠商復工與回補庫存需求，以及客戶因應戰爭不確定性提前備貨，帶動進出口、生產及外銷訂單年增率持續擴大，推升需求及原物料投入等指標表現。此外，金融市場對戰事推升通膨的預期升溫，3月台股指數較2月略為回檔，但若以年增率觀察，整體表現仍優於2月，且成交量亦有放大，顯示市場交投動能仍具支撐，另廠商調查顯示，看好3月景氣的業者比例較上月明顯增加，帶動經營環境面指標上升。

觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈，主因筆電新品效應，以及AI與雲端服務需求強勁，筆電、伺服器與網通等產品需求持續增加；電子零組件業由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。

化學製品業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為揚升的黃紅燈，塑橡膠製品由代表衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

機械業由代表低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，基本金屬、汽車及其零件續為代表景氣衰退的藍燈。

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