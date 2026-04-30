中油5月氣價只漲電業9.34％ 工業、民生都凍漲

中油宣布5月氣價只漲電業，民生、工業都凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（30）日宣布，5月民生用戶、工業用戶天然氣價格不予調整，由中油持續吸收；但對明天將迎來80歲的台電調漲天然氣價格，中油對電業用戶合理反映高漲的氣源成本，5月電業用戶天然氣價格調漲9.34%。

中油表示，因中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格仍處於高檔，進口氣源成本大幅增加，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

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工業用戶方面，中油自2021年至2026年3月累計吸收金額逾1380億元，審慎評估產業承受能力，5月工業用戶天然氣價格不調整，也配合政府穩定國內物價政策，2026年5月民生用戶天然氣價格不予調整，顧全台家庭、商業及服務業等民生、工業用戶，以維持物價穩定。

針對電業用戶方面，4月已大調41.58%，中油為合理反映高漲的氣源成本，5月再調漲9.34%；據了解，台電財務每月多負擔30億元，全年將再增240億元，如看4月、5月氣價漲幅，台電「全年」要多負擔1140億元。

另外，台電今天也公布第一季財報，稅前虧損43億元，累虧來到3571億元。雖較去年同期大幅好轉，但中東戰事推升國際燃料飆漲，仍給台電今年財務帶來極大壓力。尤其中油4月、5月連兩個月調漲電業氣價，首波劇烈帶來的實際影響，預計5月底就會揭露。

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