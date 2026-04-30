歷經人事變動 浩鼎推選研發長陳雅琪代理執行長

浩鼎董事長推選研發長陳雅琪代理執行長一職。（擷取自浩鼎官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎（4174）上週人事地震，總經理兼執行長王慧君無預警申請退休，浩鼎今召開董事會，決議由現任研發長陳雅琪，代理執行長職務。浩鼎指出，陳雅琪將憑藉其20年國際藥廠經驗，加速浩鼎新藥開發與國際上市時程。

浩鼎表示，新任執行長陳雅琪擁有美國愛荷華大學藥學博士及臨床藥學碩士學位，早年則畢業於台北醫學大學藥學系所，並同時持有台灣與美國兩地的藥師執照。陳在學術領域累積了相當深度，除了於《Expert Opinion on Investigational Drugs》等專業期刊發表研究，亦擁有關於預測免疫治療反應及GPC3靶向療法等多項美國專利。

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在加入浩鼎擔任研發長前，陳雅琪的職業生涯主要耕耘於國際大型製藥機構。她曾先後擔任Gilead Sciences臨床藥理資深總監，以及Revolution Medicines執行總監暨臨床藥理負責人。

浩鼎董事會指出，陳雅琪自擔任浩鼎研發長以來，就引領浩鼎旗下的ADC抗癌藥物平台的發展。相信由陳雅琪代理執行長，可於落實「科學為本」的經營思維，加速藥物發展，並使公司在過渡期間能維持穩健的營運節奏。

同時，浩鼎董事會並推選蔣永芳博士擔任副董事長。蔣永芳為美國俄亥俄州立大學管理學博士，具長期企業經營與跨區營運管理經驗，曾任潤泰紡織（潤泰全球）副總經理，並曾擔任大潤發執行長，負責大型組織營運管理。

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