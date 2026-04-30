7旬夫妻帶680萬搬到鄉下「省錢養老」 僅5年卻被現實逼到逃回都市

不少高齡者在規劃移居時，往往只關注房租與物價下降，卻忽略交通、醫療、住宅維護及社交成本等「隱性支出」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以為逃離都市就能換來安穩退休，現實卻狠狠反轉。日本一對70歲夫妻，原本為追求低成本與悠閒生活，選擇賣掉都市的房產、移居鄉下小鎮，不料短短幾年內，不僅存款大幅縮水，生活壓力也逐漸浮現，最終決定搬回都市，當初的理想退休藍圖，如今竟成一場難以承受的財務與心理雙重崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的佐藤先生（化名）與妻子5年前賣掉東京的公寓，帶著約3500萬日圓（約新台幣684萬元）資產移居鄉下小鎮。他們花900萬日圓（約新台幣176萬元）買下一棟屋齡50年的老屋，並投入400萬日圓整修，剩下2200萬日圓（約新台幣431萬元）作為退休生活費。

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夫妻每月年金收入合計約22萬日圓（約新台幣4.3萬元），原以為沒有房租負擔，加上自種蔬菜、鄰里分享食材，可以輕鬆過日子，過上寬裕生活。

然而，移居後實際支出卻遠高於預期。隨著丈夫在移居第2年罹患輕微腦中風，需定期就醫，交通與醫療費用明顯增加。由於當地生活高度依賴汽車，最近的超市需開車20分鐘、醫院更要40分鐘，包含加油費、保險與維修在內，每年交通支出高達約45萬日圓（約新台幣8.8萬元）。此外，老屋維修成本亦不斷攀升，包含屋頂翻修、防蟲處理及室內整修，5年間累計支出約280萬日圓（約新台幣55萬元）。

在多重開銷壓力下，夫妻存款於5年間從2200萬日圓（約新台幣431萬元）減至1400萬日圓（約新台幣274萬元），等同每月出現約13萬日圓赤字（約新台幣2.5萬元），遠超出原先規劃。

除了經濟壓力，地方人際關係亦成為一大負擔。夫妻指出，每年需支出約20萬日圓（約新台幣3.9萬元）於社區會費與人情往來，且即便長期居住，仍難融入當地社群，甚至因未參與社區活動而遭冷落，心理壓力逐漸累積。妻子回憶，甚至只因拒絕一次社區除草活動，就遭鄰里冷落，讓她逐漸失去繼續生活的動力。目前，夫妻倆已經決定搬回東京，改租月租約9萬日圓的公寓。

專家分析指出，不少高齡者在規劃移居時，往往只關注房租與物價下降，卻忽略交通、醫療、住宅維護及社交成本等「隱性支出」。尤其隨著年齡增長，醫療需求與移動成本將持續上升，若未事先完整評估，容易導致財務失衡。

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