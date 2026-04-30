00878每單位擬發0.66元創新高 最後買進日5/18

國泰永續高股息ETF（00878）最新配息揭曉，預估每單位配發0.66元，創掛牌以來新高。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰永續高股息ETF（00878）最新配息揭曉，預估每單位配發0.66元，創掛牌以來新高。以今日收盤價25.39元計算，年化配息率約10.4%。此次配息的除息日為5月19日，並於6月12日發放配息，若想參與本次配息，最後買進日為5月18日。

根據投信投顧公會統計，截至3月底，00878定期定額人數達29萬1047人，與1月相比成長近2萬人。

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目前00878追蹤指數的本益比與前高差幅已超過3成，與大盤相比相對處於低位階，凸顯00878投資價值。

​00878基金經理人江宇騰指出，觀察00878的成分股組成，AI相關類股合計佔比達45.7%。其中，晶圓代工大廠聯電於昨日法說會釋出多項利多，包括今年首季晶圓出貨量價齊揚，毛利率與產能利用率亦同步攀升，董事會睽違6年宣布將實施買回庫藏股計畫。

此外，聯電與英特爾的合作計畫進展順利，預計今年邁入初步商業生產周期，並於2027年開始貢獻營收。

除了聯電，00878更深度佈局AI上中下游產業鏈，納入IC設計龍頭聯發科、組裝巨擘華碩，以及深耕PCB與IC載板的臻鼎-KY。

​此外，00878持有約35%的金融股，全台13家上市金控今年第一季稅後盈餘合計達新台幣1882億元，創下歷年同期次高。其中，中信金與元大金更刷新首季獲利紀錄，動能強勁。除一次打包上述兩家標的外，亦同步掌握國泰金、富邦金兩大金融龍頭，在AI與金融雙引擎驅動下，後市表現備受市場期待。

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