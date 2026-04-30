台達電鎖定AI電力革命 HVDC、液冷與模組化機房三箭齊發

台達電董事長鄭平說，公司的產品布局以電力架構升級為主軸，推動HVDC解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕在生成式AI與雲端運算需求快速擴張帶動下，資料中心電力與散熱架構持續升級。電源供應器大廠台達電（2308）今天在法說會指出，AI資料中心已成為公司最主要成長動能，隨著大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，帶動高壓直流（HVDC）、液冷散熱與整體電力解決方案需求升溫，公司正全面卡位新一波AI基礎建設升級商機。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫分析，全球四大雲端業者今年資本支出預估將由去年的4100億美元大幅提升至6700億美元，年增率超過60%，且AI與雲端服務成長動能顯著，推升資料中心對電力效率與散熱能力的要求。隨著機櫃功率密度快速提高，傳統交流電架構逐漸面臨瓶頸，帶動高壓直流電解決方案成為新一代主流趨勢，公司亦順勢切入核心供應鏈，掌握成長契機。

請繼續往下閱讀...

台達電董事長鄭平說，公司的產品布局以電力架構升級為主軸，推動HVDC解決方案，其中±400V直流電產品預計今年開始量產出貨，導入速度較快；至於800V直流電架構則主要配合新一代AI平台，預計2027年起逐步放量。在散熱領域，液對氣（liquid-to-air）方案已於2025年創造逾16億美元營收，2026年將持續成長，儘管市場對液對液（liquid-to-liquid）技術轉換速度未如預期，但既有資料中心升級需求仍支撐液冷業務穩定擴大。

此外，隨著AI伺服器電源架構走向模組化，台達電亦布局電源機櫃（Power Rack）與電池備援單元（BBU），未來隨整體架構普及，相關產品出貨可望同步放量。整體而言，AI資料中心發展已從單一伺服器性能競爭，轉向電力、散熱與系統整合能力的全面競賽，台達電正由傳統電源供應商，升級為整體電力與熱管理解決方案提供者。

在新成長動能方面，台達電亦積極推進模組化資料中心解決方案，初期鎖定colocation（共置型機房）業者，並已與中鼎工程合作導入智慧工程應用，未來將進一步拓展至企業客戶市場。同時，公司持續投入固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，產品最高效率可達85%，已於今年交付樣品進行測試，預計2027年完成試產線建置並逐步導入量產，開拓AI資料中心能源供應新模式。

為因應AI需求快速成長，台達電同步擴大全球產能布局，除台灣持續強化研發能量外，泰國新廠陸續投產並規劃後續擴建，美國廠區亦正在建設中，中國與印度產能則持續優化與擴充，並評估新增據點以提升供應彈性。隨著AI應用滲透率提升，公司預期電力電子與基礎設施業務將持續增添營運柴火。

鄭平提到，隨著AI產品占比提升，整體毛利率表現可望優於去年，第一季毛利率已具代表性低點，後續有機會逐季改善。在AI資料中心從算力競賽邁向電力革命的趨勢下，公司憑藉電源、散熱與系統整合能力，正站穩產業關鍵位置，迎接新一波長期成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法