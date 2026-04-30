萊爾富年底前10％現折無上限 一卡通X聯邦銀祭「暴力回饋」拚用戶回籠

一卡通自5月1日起，與聯邦銀行、萊爾富超商，聯手展開史上最大規模回饋計畫，圖為一卡通總經理鄭鎧尹。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通 iPASS MONEY為吸引722萬用戶回籠使用APP，持續加大回饋力度，5月1日起，與聯邦銀行、萊爾富超商，聯手展開史上最大規模回饋計畫，至今（115）年底前，只要以iPASS MONEY APP綁定聯邦銀行信用卡，至萊爾富超商掃碼付款，筆筆不限金額「現折」10%，且單筆回饋金額無上限，希望能刺激全體用戶「動起來」。

一卡通iPASS MONEY今年1月1日起，正式展開APP獨立營運，代收付交易金額在1月跌至14.2億元的歷史新低，但在一卡通祭出大手筆回饋計畫後，交易金額持續回升。一卡通總經理鄭鎧尹今日指出，iPASS MONEY目前的當務之急，是優化APP的功能，同時積極擴增使用通路，因此，陸續與行動支付小額高頻交易重要場景的便利商店，聯手推出消費回饋‧

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一卡通繼昨日宣布，與全家便利商店推出連續3個月的促刷優惠後，今日進一步宣布，與聯手萊爾富便利商店合作，除了iPASS MONEY 進駐萊爾富Hi-Life VIP APP 首頁，消費者於萊爾富門市購物時可快速點擊開啟iPASS MONEY進行付款。同時與聯邦銀行3方聯手，推出史上最強「筆筆現折10%」的優惠方案。

鄭鎧尹表示，一卡通iPASS MONEY原本就與4大超商合作，在4大超商都可掃碼付款，但此次與全家便利商店、萊爾富合作，都直接將「iPASS MONEY｣搬進2大超商APP 首頁，消費者在使用超商APP時，就可方便的連結至iPASS MONEY付款，希望iPASS MONEY可為2大超商帶進更多用戶。

為了鼓勵iPASS MONEY的722萬用戶多多消費，一卡通也祭出史上最強的回饋方案，於萊爾富推出「筆筆現折10%」超強優惠，不分新舊用戶只要使用「一卡通iPASS MONEY APP」 綁定任一張聯邦信用卡，於全台萊爾富門市付款，即可享不限金額直接現折10%無上限，但部分品項依門市公告排除。在通膨壓力持續的當下，開啟APP支付扣款等同每次結帳都享9折優惠。

除了現折優惠外，一卡通iPASS MONEY攜手聯邦銀行同步推出「滿額再賺」優惠，6月30日前，綁定聯邦卡單筆消費滿200元再享一卡通綠點10%回饋，每人最高100點，每月總回饋上限30萬點，贈完即止。

用戶至「全家」每月累積消費滿百，即贈30元優惠券，月月累積消費滿額皆能賺30元。單筆消費滿百，加碼再送咖啡59折折價券1張。活動期間購買任一張一卡通儲值卡，即贈20元優惠券1張。

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