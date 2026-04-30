最新公司治理評鑑出爐！聯邦銀等6家12年來首度入榜

證交所今公布第12屆（2025年度）公司治理評鑑結果，括聯邦銀等6家上市公司首度進入公司治理排行前5%。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公布第12屆（2025年度）公司治理評鑑結果，共有6家上市公司首度進入公司治理排行前5%，包括聯邦銀、華碩、志聖、敦泰、雲品、豐祥-KY。

證交所表示，此次評鑑與上屆比較，前5%新進榜上市公司共14家，而這6家是過去12次評鑑以來，首次進入前5%；統計1009家上市公司接受評鑑，僅有50家公司進入前5%。

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這50家公司中，電子業有28家占比最高，其次是金融業的9家。進一步分析，這50家公司中，市值超過千億元的就有24家，占比將近一半，整體市值超過千億元的公司共99家，就有70家的公司治理排行在前20%內，顯見高市值公司明顯較重視公司治理。

反觀市值未達百億元的上市公司共541家，就有285家公司治理排行在最後兩個區間內，占比超過一半以上。

此外，證交所也公布，連續12屆前5%上市公司共7家，分別為台積電、聯電、遠傳、信義房屋、裕隆、中華車及台灣大。

市值超過千億元，但公司治理排行落在最後區間81-100%內的公司有兩家，則分別是康霈*及漢唐，成為市值千億元公司中的異數。

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