友達墨西哥廠預計2027年量產 CPO與低軌衛星2-3年商品化

友達切入低軌衛星。圖為友達董事長彭双浪（右）與總經理柯富仁展示低軌衛星天線模組。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達今日舉行法人說明會，市場關注Micro LED、車用應用、北美產能布局及新興技術進展。公司指出，Micro LED已切入車用市場，且因應北美市場需求，友達宣布墨西哥第二階段擴廠計畫。在CPO以及低軌衛星等新技術領域，目前皆與客戶共同進行開發，預估相關產品約需2至3年導入量產。

彭双浪表示，Micro LED除去年已量產的智慧手錶應用外，已持續擴展至車用顯示、透明顯示與大型看板等多元場域。其中，透明顯示已導入實際應用案例，例如台中車站部分顯示設備即採用友達方案；車用方面，本週北京車展亦可見搭載友達Micro LED技術的應用產品，顯示車載市場導入逐步擴大。此外，公司已完成4.5代Micro LED產線建置，有助於放大生產尺寸並進一步降低製程成本。

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在車用市場方面，友達總經理柯富仁指出，近年新取得訂單中，未來2至3年將量產的需求，北美客戶占比明顯提升。尤其併購BHTC後，友達取得在地車用模組生產能力，帶動北美市場接單表現。

因應需求成長，友達去年10月董事會已通過墨西哥擴產計畫，預計2027年下半年投產；而因客戶需求持續增加，董事會今日再通過墨西哥第二階段擴產案，將進一步強化北美製造與交付能力，新增產能預估於2028至2029年陸續開出。

在新技術布局中，CPO成為市場關注焦點。彭双浪表示，公司以集團與生態系整合方式推動CPO發展，其中富采負責Micro LED發射端元件，鼎元則投入光電接收及光學元件技術。友達本身則負責模組設計與系統整合，並結合顯示與玻璃基板技術優勢，發展光電整合解決方案，形成從元件到系統的完整AI光通訊供應鏈架構。

目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計2至3年內逐步邁向商品化。隨著AI運算朝高密度與低延遲發展，CPO將成為下一世代資料中心關鍵技術之一，未來將持續透過集團協作與產業聯盟，加速技術標準化與市場導入。

在低軌衛星應用方面，友達表示主要鎖定車載、船舶及飛機等移動載具，其中以車用市場規模最大。柯富仁指出，公司利用既有玻璃基板與封裝技術切入透明天線領域，可整合至車頂天窗玻璃，兼具輕量化、散熱與透明化需求，目前已參與相關產業聯盟與標準制定，持續推動應用落地。

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